Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу, 16 марта, прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Грузии встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, другие официальные лица.