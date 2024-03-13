Экс-президент Черногории: «Россия начала войну против Запада»

«Европейский Союз вступил в период перемен. Сегодня мы сталкиваемся с политическими изменениями. Россия начала войну против Запада. В качестве основной цели она выбрала европейский континент». Так сказал бывший президент Черногории Мило Джуканович, выступая на панельной сессии «Региональные перспективы: Евросоюз и его соседи», проходящей в рамках XI Глобального Бакинского форума. Его заявления приводит АзерТАдж.

По словам Джукановича, главный вопрос в том, обеспечивает ли Евросоюз как безопасность своих членов: «Политика Евросоюза в этом отношении парализована. В этой организации наблюдаются политические проблемы. Считаю, что приоритетом для Европейского Союза являются Западные Балканы. За последние 10 лет ситуация в этом регионе стала более напряженной».

Джуканович предполагает, что, если Евросоюз распадется, это может привести к концентрации держав на Западных Балканах. Он также заявил, что не верит «в будущее Евросоюза».