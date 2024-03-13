Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:21

Требование Азербайджана к Армении о немедленном освобождении 4 неэксклавных сел из 7 населенных пунктов Газахского района, оккупированных армянами в начале 1990-х, привело к острым политическим спорам в Ереване и вызвало беспокойство среди жителей соседних армянских сел. Жители Армении признаются, что вода из рек оккупированных сел Газахского района когда-то была направлена в армянские населенные пункты за миллионы долларов и теперь используется для ирригационных целей. Поэтому армяне опасаются, что после возвращения сел Азербайджану у них не будет воды.

Отметим, что речь идет о селах Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылхаджилы. Эти села не являются эксклавами, то есть не окружены со всех сторон армянскими территориями. Остальные три оккупированных села Газахского района – Софулу, Бархударлы и Юхары Эскипара – эксклавами считаются. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на состоявшейся несколько дней назад пресс-конференции косвенно сообщил, что армянская сторона готова вернуть Азербайджану 4 села. Он не исключил, что расположение трассы и газопровода, проходящих вблизи этих сел, будет изменено. Оппозиция в очередной раз обвиняет Пашиняна в «односторонних уступках» и заявляет, что если Азербайджан вернет себе эти села, то находящиеся там укрепленные линии обороны армянской армии также будут потеряны. По мнению представителей оппозиции, Азербайджан может разместить свою армию в этих селах и использовать их как платформу для «разделения Армении на две части».

Жители граничащих с Азербайджаном сел Тавушской области Армении в своих беседах с корреспондентом армянской службы «Радио Свобода» подтвердили, что расположенное в нескольких сотнях метров от них село Баганис Айрым является территорией Азербайджана. По их словам, даже после войны 1990-х ни одно из этих семи сел Газахского района не было включено в административную карту Армении. «Это село у них еще с советских лет, это факт, Никол это знает, я это знаю, все это знают», — говорит один из местных жителей. Отметим, что 13 лет назад правительство Армении потратило 5,5 миллиона долларов для проведения воды из родников с гор вокруг села Баганис Айрым в свои села. Глава администрации села Воскеван Сергей Григорян сообщил, что воду этих источников используют для орошения уже 7-8 лет.