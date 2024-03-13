Водные ресурсы оккупированных сел Газаха присваиваются Арменией «Никол тоже знает, что эти села не наши...»
Требование Азербайджана к Армении о немедленном освобождении 4 неэксклавных сел из 7 населенных пунктов Газахского района, оккупированных армянами в начале 1990-х, привело к острым политическим спорам в Ереване и вызвало беспокойство среди жителей соседних армянских сел.
Жители Армении признаются, что вода из рек оккупированных сел Газахского района когда-то была направлена в армянские населенные пункты за миллионы долларов и теперь используется для ирригационных целей. Поэтому армяне опасаются, что после возвращения сел Азербайджану у них не будет воды.
Отметим, что речь идет о селах Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылхаджилы. Эти села не являются эксклавами, то есть не окружены со всех сторон армянскими территориями. Остальные три оккупированных села Газахского района – Софулу, Бархударлы и Юхары Эскипара – эксклавами считаются.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на состоявшейся несколько дней назад пресс-конференции косвенно сообщил, что армянская сторона готова вернуть Азербайджану 4 села. Он не исключил, что расположение трассы и газопровода, проходящих вблизи этих сел, будет изменено.
Оппозиция в очередной раз обвиняет Пашиняна в «односторонних уступках» и заявляет, что если Азербайджан вернет себе эти села, то находящиеся там укрепленные линии обороны армянской армии также будут потеряны. По мнению представителей оппозиции, Азербайджан может разместить свою армию в этих селах и использовать их как платформу для «разделения Армении на две части».
Жители граничащих с Азербайджаном сел Тавушской области Армении в своих беседах с корреспондентом армянской службы «Радио Свобода» подтвердили, что расположенное в нескольких сотнях метров от них село Баганис Айрым является территорией Азербайджана. По их словам, даже после войны 1990-х ни одно из этих семи сел Газахского района не было включено в административную карту Армении.
«Это село у них еще с советских лет, это факт, Никол это знает, я это знаю, все это знают», — говорит один из местных жителей.
Отметим, что 13 лет назад правительство Армении потратило 5,5 миллиона долларов для проведения воды из родников с гор вокруг села Баганис Айрым в свои села. Глава администрации села Воскеван Сергей Григорян сообщил, что воду этих источников используют для орошения уже 7-8 лет.
Севак Мадатян, житель села Коти Тавушской области, учитель, рассказал, что его село имеет 40-километровую границу с Азербайджаном. Оно соседствует с 8 азербайджанскими селами и имеет прямой доступ только к Воскевану.
Он говорит, что постоянных врагов не бывает: «Однажды Азербайджан и Армения снова будут жить как мирные соседи». «Ни азербайджанцы отсюда не уйдут, ни мы. Мы должны прийти, мы должны примириться друг с другом, это будет через 5 лет, это будет через 20 лет, молодые люди сейчас строят свою жизнь», — сказал Мадатян.
За последние 30 лет приграничные с Азербайджаном села Тавушской области сильно опустели. Здесь проживают в основном пожилые, инфраструктура не развита, процветает безработица. Жители говорят, что, если мир не будет достигнут, их условия жизни не изменятся, села постепенно опустеют.