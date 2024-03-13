«Грозит Третьей мировой»: Италия не хочет воевать с Россией

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что отправка Украине сухопутных войск и участие в войне грозит третьей мировой войной.

«Мы защищаем международное право и свободу Украины, но мы не воюем с Россией, мы даем Киеву военные, экономические и технические инструменты всех видов, но вступление в войну мне кажется ошибкой, и итальянцы — и все здравомыслящие люди,— они этого не хотят»,— сообщил Таяни в интервью телеканалу RAI.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники должны сделать все для поддержки Украины, а значит, не следует исключать отправку на ее территорию западных войск. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Франция не может говорить от имени всех членов НАТО. Идею об отправке войск на территорию Украины также отвергли Великобритания, Венгрия, Германия, Словакия, Чехия и Швеция.