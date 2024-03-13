В Баку осудили армянского шпиона Мамедова

Как сообщает корреспондент haqqin.az со ссылкой на материалы следствия, на заседании под председательством судьи Сиявуша Гаджиева был зачитан приговор Мамедову. Предъявленное ему обвинение в ходе судебного разбирательства было подтверждено. Согласно приговору, Эмиль Мамедов лишен свободы на 17 с половиной лет.

Напомним, Эмиль Мамедов был задержан в марте 2022 года Службой госбезопасности Азербайджана. В ходе проведенных расследований было установлено, что в обмен на материальный интерес Мамедов встречался с сотрудниками спецслужб Армении на территории третьей страны с целью оказания им помощи в выполнении поручений представителей иностранных спецслужб. Перейдя на сторону противника в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана, он получил поручения о сборе информации, которая могла быть использована в ущерб государственной безопасности Азербайджана. Были выявлены обоснованные подозрения в тайных связях с представителями спецслужб Армении и соблюдении ими предписанных правил конспирации. Мамедов был привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.