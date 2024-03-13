Подробности тайных переговоров США и Ирана

США и Иран провели в январе тайные переговоры о ситуации в Красном море и конфликте в секторе Газа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, секретные переговоры прошли 10 января в столице Омана. Вашингтон хотел повлиять на Иран, чтобы тот остановил атаки хуситов на корабли в Красном море и нападения на американские базы в Ираке и Сирии, утверждает издание.

Тегеран просил администрацию президента США Джо Байдена добиться от Израиля прекращения огня в секторе Газа.

Хотя переговоры не принесли результатов, по словам американского чиновника, США хотели показать, что даже несмотря на рост напряженности, они открыты для диалога с Ираном. Однако, если дипломатия не принесет результатов, США готовы «применить силу», отмечает NYT.

Вашингтон представляли координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли, Тегеран - заместитель главы МИД Али Багери Кани.

Впервые о переговорах сообщила накануне британская газета Financial Times. Об их результатах издание не сообщало, но отметило, что второй раунд был запланирован на февраль, однако его отложили на фоне попыток США договориться о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.