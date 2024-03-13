В Украине массовая эвакуация из приграничья с Россией

Власти Сумской области Украины начали эвакуацию приграничных территорий, сообщает областная военная администрация.

Из 22 населенных пунктов на территории трех районов вывезли всех жителей — 4 523 человека, в том числе 829 детей.

Причина эвакуации — продолжающиеся военные действия. Как отметили в администрации, наибольшее число жителей решилось уехать после обстрелов в последние пять дней.

Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. В регионе часто звучит воздушная тревога, власти сообщают об обстрелах и взрывах.