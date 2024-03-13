Авиация Израиля бьет по объектам «Хезболлы»

Израильская армия нанесла удары по ряду военных объектов шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана, проинформировала армейская пресс-служба.

«Ночью истребители нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в районе Тайр-Харфа [на ливанской территории]», - говорится в сообщении.

Военные также сообщили, что атаковали «террористический объект» в районе Эль-Лаббуна в Ливане.