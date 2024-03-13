В чем причина пыльной погоды в Баку

С утра 15 марта в Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается пыльная погода. Главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева заявила, что концентрация пыли в воздухе в 1,7-1,9 раза превышает норму.

По ее словам, причиной такой погоды стал пыльный туман, проникший на территорию Азербайджана с юго-восточными воздушными потоками из Туркменистана.

Согласно метеопрогнозу, пыльная погода сохранится до вечера.