Новые квартиры военным

В целях обеспечения исполнения указа президента Азербайджана «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики» от 28 декабря 2011 года продолжается предоставление постоянного жилья военнослужащим (находящимся на военной службе, уволенным в запас или их наследникам), прослужившим безупречно 20 календарных лет и более.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, жилищной комиссией по предоставлению постоянного жилья в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии была проведена жеребьевка с учетом состава семьи на основе принципа прозрачности, справедливости и очередности. На основе выбора между военнослужащими были распределены постоянные квартиры в Апшеронском районе, Сабунчинском и Сураханском районах Баку.