В WhatsApp новая функция

Пользователям WhatsApp запретят делать скриншоты других контактов. Об этом сообщают эксперты портала WABetaInfo.

Если кто-то попытается сделать скриншот чьего-то профиля, экран моментально станет черным, а снизу появится предупреждение: «Не удается сделать снимок экрана из-за ограничений приложения».

По словам WABetaInfo, новая функция будет доступна владельцам Android-смартфонов в ближайшие недели. Позже нововведение появится и в iOS-версии WhatsApp.