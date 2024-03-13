Хуситы и ХАМАС тайно встретились

Представители палестинского движения ХАМАС и йеменские хуситы провели секретную встречу, чтобы обсудить координацию своих действий против Израиля.

Палестинские источники сообщили Agence France-Presse, что секретная встреча состоялась на прошлой неделе. В ней приняли участие посланцы ХАМАС, «Исламского джихада» и Народного фронта освобождения Палестины. Они обсудили «механизмы координации действий сопротивления на следующем этапе войны в Газе». В центре внимания была скорая наземная операция ЦАХАЛ в Рафахе.

По данным палестинских источников агентства, хуситы обязались продолжать нападения на суда в Красном море «в рамках поддержки палестинского сопротивления».