РДК показал видео с пленными российскими солдатами

«Русский добровольческий корпус» опубликовал видео с военными, которых, как утверждается, взяли в плен, и пригласил губернатора Гладкова на переговоры.

На видео командир РДК Денис Капустин разговаривает с попавшим в плен российским солдатом, а потом приглашает главу Белгородской области Вячеслава Гладкова приехать и забрать военнопленных. Российский военный рассказывает, что попал в плен «при выполнении задачи по минированию» утром 15 марта в районе Козинки Курской области, когда машина, в которой он ехал, была обстреляна. По его словам, все, кто были вместе с ним, погибли.

Отвечая на вопросы командира РДК, военный говорит, что на момент взятия его в плен российские войска не контролировали полностью село Козинка в Белгородской области.

Представитель РДК зачитывает военному заявление Минобороны России о пресечении атаки и 500 убитых бойцах корпуса и спрашивает, правда ли это. Тот отвечает, что не видел убитых бойцов РДК.