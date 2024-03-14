20:30

«Сегодня у нас была очень продуктивная встреча, мы затронули различные темы. Обсудили также глобальные политические события между нашими братскими странами. Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в данном глобальном контексте». Так сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта после встречи с президентом Ильхамом Алиевым один на один. Премьер-министр Грузии заявил, что «для нас было очень важно совершить один из первых визитов в Азербайджан». Ираклий Кобахидзе заявил, что у Грузии и Азербайджана в «настоящее время есть прекрасный диалог в политической, экономической и других сферах, существует положительная динамика. Наше намерение – углублять это сотрудничество и партнерство».

Премьер Грузии поблагодарил «Азербайджан и президента за то, что ваша страна всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Как вам известно, Грузия также всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана». Кобахидзе также заявил, что у него сегодня в Баку «была очень продуктивная встреча, мы затронули различные темы. Обсудили также глобальные политические события между нашими братскими странами. Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в данном глобальном контексте. Он призвал уделять особое внимание вопросам мира: «Мы старались вносить максимальный вклад в стабильность в регионе. Мы будем продолжать делать это в нашем регионе и в будущем». Премьер Грузии указал на проекты, «основу которых мы заложили совместно, и они имеют стратегическое значение. У нас очень большие планы на будущее. Мы с господином президентом обсудили ряд проектов, в которых мы можем участвовать вместе. Работа в этой сфере очень важна и для нас. В то же время обсудили вопросы торговли. Азербайджан входит в первую пятерку торговых партнеров Грузии, и мы уверены, что эти цифры будут постепенно расти. У нас есть очень важный потенциал в сферах транспорта, энергетики… Эта работа будет продолжена. Будут продолжены взаимные визиты. Будут продолжены встречи делегаций, чтобы наше сотрудничество в этих сферах углублялось. Мы полностью готовы продвигать это сотрудничество». Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что президент Ильхам Алиев «в скором времени посетит Грузию. Я уже пригласил его. Это было бы большой честью для нас. Этот визит послужит углублению нашего сотрудничества».

* * * 16:14 Грузию и Азербайджан соединяют исторические узы дружбы. Эти отношения построены на очень прочном фундаменте, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта после встречи с президентом Ильхамом Алиевым один на один. Выразив уверенность, что отношения двух стран и дальше будут развиваться в том же духе, Ираклий Кобахидзе подчеркнул: «В настоящее время у нас есть прекрасный диалог на политическом, экономическом и других уровнях, существует положительная динамика. Наше намерение – углублять это сотрудничество и партнерство».