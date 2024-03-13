Ранее сообщалось, что в центре освобожденного Ходжалы (рядом с бывшей ковровой фабрикой) проводится расследование после обнаружения массового захоронения во время раскопок, проведенных в рамках комплексных реставрационно-восстановительных работ.

Число человеческих останков, обнаруженных в местах массового захоронения в Ходжалы, достигло 18. Об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц.

В результате исследования человеческих останков, обнаруженных в ходе следственного осмотра в указанном месте, установлено, что они принадлежат по меньшей мере 18 человек, среди которых, предположительно, четверо несовершеннолетних.

Установлено, отмечается в совместном заявлении, что они подверглись различным формам пыток, физическому насилию и жестокому обращению, не были индивидуально похоронены в соответствии с религиозными обрядами, их тела не были должным образом сохранены для возможности идентификации, не были обозначены признаками для определения их местоположения.

Генеральной прокуратурой совместно с сотрудниками «Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии» Министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста, был проведен осмотр места происшествия, с целью установления личностей потерпевших по фрагментам костей, а также других значимых обстоятельств проводится экспертиза и лабораторные исследования, а также другие необходимые процессуальные действия.

Судебно-генетической экспертизой установлены личности 8 лиц.

Жители Ходжалы:

1 Алиев Агали Наиб оглы, 01.06.1933

2 Алиева Сураййа Бехбуд кызы, 01.06.1933

3 Махмудов Акиф Сейдулла оглы, 01.06.1962

4 Селимов Хазар Саявуш оглы, 01.09.1974

5 Селимова Тамилла Агамирзе кызы, 01.06.1935

Жители Ханкенди:

6 Джавадов Али Мусул оглы, 15.06.1954

7 Исмаилов Исмаил Бахман оглы, 01.08.1955

8 Магеррамова Басира Вели кызы, 01.06.1954

Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести в районе Ходжалинского района 26 февраля 1992 года.