Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-грузинского стратегического партнерства в различных сферах. Подчеркнуто, что между двумя странами есть активный политический диалог, Азербайджан и Грузия поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Отмечена хорошая динамика экономического сотрудничества.

16 марта в Баку состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, находящегося с официальным визитом в Баку.

Было заявлено, что Азербайджан является одной из стран, которая больше всего инвестирует в экономику Грузии и является одним из ее основных торговых партнеров. Энергетические и транспортные проекты, cовместно реализуемые Азербайджаном и Грузией, охарактеризованы как пример успешного регионального сотрудничества. Особо подчеркнуто стратегическое значение Южного газового коридора. Выражена уверенность, что «зеленый» энергетический мост в Европу, создающийся при участии Азербайджана и Грузии, внесет дополнительный вклад в обеспечение энергетической безопасности многих европейских стран.

Транспортно-транзитная сфера признана как одно из основных направлений сотрудничества. Подчеркнута важность железнодорожной линии Баку – Тбилиси - Карс и отмечено значение совместных шагов по развитию Срединного коридора.

Были обсуждены новые возможности сотрудничества, открывающиеся с освобождением от оккупации азербайджанских земель, выражена уверенность, что восстановление экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе послужит увеличению объемов грузоперевозок, принесет экономическую выгоду всем странам региона.

Была оценена динамика сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Али Асадов с учетом динамики развития азербайджано-грузинских связей и широкой повестки сотрудничества предложил провести в ближайшие месяцы 10-е, юбилейное заседание комиссии в Баку и пригласил Ираклия Кобахидзе посетить Азербайджан. Премьер-министр Грузии с удовлетворением принял приглашение.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной сферах, области информационных технологий и многих других направлениях, представляющих взаимный интерес.