Покушение на Фазиля Мустафу: что рассказали свидетели? haqqin.az из зала суда

Инара Рафикгызы, судебный репортер

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, которое расследуется Службой государственной безопасности Азербайджана по теракту, совершенному против депутата Милли Меджлиса Азербайджана Фазиля Мустафы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на скамье подсудимых Азер Сариджанов по прозвищу «Гаджи Азер», Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов, которые обвиняются в покушении на жизнь Фазиля Мустафы.

Обвиняемые лица

Процесс продолжился допросом свидетелей. Первым показания дал сотрудник полиции Эльмеддин Алиев. В день происшествия он находился у себя дома. «Я услышал звук выстрелов и вышел на улицу, побежал к дороге. Пошел не в ту сторону. Когда вернулся, столкнулся лицом к лицу с мужчиной с серой сумкой на плече и кепкой на голове. Примерно мой ровесник».

Отметим, что следователям свидетель рассказал, что после первого выстрела стреляли еще несколько раз.

«Выбежав из дома на улицу и ища место, откуда доносился звук, я встретил мужчину в спортивной кепке. Пройдя мимо меня, он громко плюнул. Его поведение показалось мне странным. Ему было около 30 лет, рост примерно 172 сантиметра, каштановые волосы. Он был одет в синюю куртку. Я вернулся домой. Через некоторое время услышал звук полицейской машины. Когда снова вышел, увидел много полицейских».

Также были допрошены Хайям Ализаде и Салех Агаев, наблюдавшие за обыском квартиры обвиняемого Ширинова. Оба рассказали, что при обыске квартиры были обнаружены, опечатаны и изъяты религиозные книги и 15 тысяч манатов.

Следующим свидетелем, допрошенным в ходе процесса, стал Ислам Зейналов. В своих показаниях он рассказал, что живет недалеко от места, где произошел инцидент, и в тот день слышал, как стреляли 6-8 раз.

Судебный процесс продолжится 29 марта.