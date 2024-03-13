В Бакинском суде по тяжким преступлениям на скамье подсудимых Азер Сариджанов по прозвищу «Гаджи Азер», Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов, которые обвиняются в покушении на жизнь Фазиля Мустафы.

Процесс продолжился допросом свидетелей. Первым показания дал сотрудник полиции Эльмеддин Алиев. В день происшествия он находился у себя дома. «Я услышал звук выстрелов и вышел на улицу, побежал к дороге. Пошел не в ту сторону. Когда вернулся, столкнулся лицом к лицу с мужчиной с серой сумкой на плече и кепкой на голове. Примерно мой ровесник».

Отметим, что следователям свидетель рассказал, что после первого выстрела стреляли еще несколько раз.

«Выбежав из дома на улицу и ища место, откуда доносился звук, я встретил мужчину в спортивной кепке. Пройдя мимо меня, он громко плюнул. Его поведение показалось мне странным. Ему было около 30 лет, рост примерно 172 сантиметра, каштановые волосы. Он был одет в синюю куртку. Я вернулся домой. Через некоторое время услышал звук полицейской машины. Когда снова вышел, увидел много полицейских».

Также были допрошены Хайям Ализаде и Салех Агаев, наблюдавшие за обыском квартиры обвиняемого Ширинова. Оба рассказали, что при обыске квартиры были обнаружены, опечатаны и изъяты религиозные книги и 15 тысяч манатов.

Следующим свидетелем, допрошенным в ходе процесса, стал Ислам Зейналов. В своих показаниях он рассказал, что живет недалеко от места, где произошел инцидент, и в тот день слышал, как стреляли 6-8 раз.

Судебный процесс продолжится 29 марта.