В России сожалеют, что армян нет в миссии ОДКБ на выборах президента

Представители Армении отсутствуют в составе миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности на выборах президента РФ. Об этом сообщили журналистам в группе наблюдателей ПА ОДКБ.

«Нет, к сожалению, нет», - сказал член миссии, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом в группе наблюдателей ПА ОДКБ заявили, что рабочие контакты с парламентариями Армении сохраняются, хотя они и не принимают участия в заседаниях Совета ПА ОДКБ.