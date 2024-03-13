В Белгороде закрыли торговые центры и отменили занятия
В Белгородской области РФ по просьбе жителей из-за «текущей обстановки» в понедельник и вторник закроют торговые центры. Кроме этого, отменят занятия в школах и колледжах, в том числе дистанционные. Такое решение озвучил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Это касается приграничных с Украиной округов, а также города Белгород, уточнил губернатор.
Вузам тоже порекомендуют закрыться в начале следующей недели. Сложнее всего отменить работу детских садов, отмечает Гладков.
«Мы попросим, если есть возможность, чтобы дети остались дома в понедельник и вторник. Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях. Понятно, что и воспитатели, и нянечки, и технический персонал переживают», – допустил губернатор.
Белгород последние несколько дней находится под обстрелом. 16 марта в городе, по последним данным властей, были повреждены 106 квартир в 22 многоквартирных домах, а также частный жилой дом, два социальных объекта и 64 автомобиля. Погибли три человека, еще двое получили ранения.