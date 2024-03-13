В Белгороде закрыли торговые центры и отменили занятия

В Белгородской области РФ по просьбе жителей из-за «текущей обстановки» в понедельник и вторник закроют торговые центры. Кроме этого, отменят занятия в школах и колледжах, в том числе дистанционные. Такое решение озвучил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Это касается приграничных с Украиной округов, а также города Белгород, уточнил губернатор.