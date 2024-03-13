Анкара своей позиции не меняет

Позиция Анкары по вопросу непризнания незаконной аннексии полуострова Крым и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, обнародованном в субботу в связи с десятой годовщиной аннексии Россией полуострова Крым. Текст заявления приводят турецкие СМИ.

В турецком ведомстве напомнили, что прошло 10 лет с момента аннексии Автономной Республики Крым Российской Федерацией на нелегитимном референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 года.

«Мы продолжим внимательно следить за развитием событий в Крыму, и главным образом за положением крымских татар тюркского происхождения, являющихся коренными жителями полуострова, а также сохранять это в нашей приоритетной повестке дня», - говорится в сообщении МИД.

«Мы вновь подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, которая представляет собой нарушение международного права, а также нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины», - добавили в ведомстве.