Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 19:25

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в последние дни начал подавать сигналы о том, что готов поставить на голосование законопроект по военной поддержке Украины, Израиля и Тайваня. Однако предупредил, что в результате дебатов в Палате этот пакет помощи может отличаться от того законопроекта, который спустил им Сенат страны. Там, как мы уже сообщали, предусмотрено 95,3 миллиарда долларов — 60,1 миллиард для Украины и 14,1 миллиарда для Израиля.

До этого Джонсон крайне категорично утверждал, что в таком виде билль «умрет на входе» в его Палату, потому что сенаторы не предложили денег для укрепления южной границы США. Теперь он уже не увязывает помощь Украине и Израилю с мерами по предотвращению массового наплыва нелегальных иммигрантов из Мексики, признавая, что обсуждение этой темы потребует очень много времени. Поворот в позиции Джонсона произошел на следующий день после его разговора с лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом. Спикер в разговоре с журналистами сказал, что «понимает срочность предоставления фондов» (Украине), однако вспомнил, что на это у сенаторов ушло целых четыре месяца. Одновременно он сообщил, что будет готов поставить на голосование пакет по Украине и Израилю лишь после того, как будут приняты билли по ассигнованиям различным министерствам — Пентагону, Госдепартаменту, Министерству труда и другим. Вероятно, это произойдет в первой половине апреля.

Новые тезисы Джонсон огласил на встрече с сенаторами в среду в библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Почти тогда же состоялся и междусобойчик республиканцев на роскошном курорте Greenbrier Resort в штате Западная Вирджиния. Спикер звучал довольно определенно. «Никто не хочет, чтобы Владимир Путин одержал верх, - сказал он. - У меня ощущение, что он не остановится в Украине и пойдет дальше по Европе». Значит, надо помогать Украине. Контуры возможного компромисса заключаются в том, чтобы объединить ассигнования Украине и Израилю в отдельный пакет или обсуждать их индивидуально, но в любом случае без привязки к проблеме границы. В отношении помощи Киеву Джонсон предлагает выделить не безвозмездную помощь, как это было после февраля 2022 года, а предоставить ее в рамках ленд-лиза. То есть в кредит. Это созвучно предложению Дональда Трампа, оказывающему огромное влияние на республиканцев в Палате. «Дайте им (украинцам) кредит, - сказал тот на ралли в Северном Чарльстоне, что в Южной Каролине. - Если они смогут выплатить его, они заплатят нам. Если не смогут выплатить, им не нужно будет делать этого». Звучит достаточно неопределенно. Но лучше, чем его предыдущие обещания не давать никаких денег Украине.

На встречах Джонсона с однопартийцами обсуждался и вопрос о передаче Украине 300 миллиардов конфискованных российских денег. Этот законопроект называется REPO for Ukranians Act ,и его спонсором является конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл Маккол. Идея конфискации набирает силу и в Конгрессе, и в Белом доме. Судя по его реакции, Джонсон также сторонник этого решения, с тем чтобы выделение Киеву столь значительной суммы помогло стране залечить раны войны и усилить свою оборону. Но спросим: что же заставило спикера быстро - в течение, может быть, одной недели - изменить свою прежде неуступчивую позицию. Причин может быть несколько. Одна из них идеалистическая, не слишком типичная для конгрессмена-бюрократа, но и ее нельзя полностью отбрасывать. В нынешних условиях малоизвестный до этого юрист из Луизианы Джонсон стал волею судьбы фигурой, которая определит ход дальнейших боевых действий в Украине и в целом ситуацию в Европе и в мире. В США уже мало кто сомневается в вердикте, который вынес директор ЦРУ Уильям Бернс: из-за отсутствия западной военной поддержки испытывающие дефицит боеприпасов украинские вооруженные силы будут терять все больше позиций и это может окончиться для них полным поражением. Джонсон, может быть, понял, что это поражение Украины и гибель сотен тысяч украинцев будет ему слишком дорого стоить.

Есть и другая причина. Демократы в Палате представителей и группа республиканцев начали собирать голоса, чтобы провести процедуру discharge petition – петиции об увольнении. Этот перевод на русский не слишком объясняет суть дела, а оно заключается в том, что из-за нерешительности Джонсона в Палате может быть проведено голосование по помощи, в частности, Украине в обход спикера. Для этого потребуется собрать 218 голосов, что вполне реально, в середине недели сторонники этого решения уже имели в кармане 170 сторонников. Однако есть нюанс - авторам билля нужно привлечь на свою сторону значительное число республиканцев. Часть демократов может отказаться поддержать этот законопроект. Это - леваки, социалисты, которые называют себя progressive. Им «по барабану» страдания Украины и единственное, что их интересует — это дать деньги палестинцам в секторе Газа. А то, что эти достойные люди продолжали поддерживать террористов ХАМАС даже после их нападения на Израиль, просто не обсуждается.