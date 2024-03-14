Новый инцидент с самолетом Boeing

В понедельник самолет, выполнявший рейс LA800 из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд, во время полета «провалился» на 100 метров, в результате чего 50 человек получили травмы. 12 человек, в том числе три члена экипажа, были госпитализированы.

Концерн Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов самолетов 787 Dreamliner после инцидента с лайнером чилийской авиакомпании Latam, который резко потерял высоту во время полета из Австралии в Новую Зеландию. Об этом информирует BBC.

Сообщалось, что потеря высоты была вызвана некими техническими проблемами. Расследование еще продолжается.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что, по одной из версий, причиной произошедшего мог стать заклинивший переключатель, установленный в спинке кресла пилотов.

По данным WSJ, член экипажа (бортпроводник или бортпроводница), подававший еду пилотам, случайно задел переключатель, обеспечивающий электрорегулировку сидений. В результате переключатель заклинило, а кресло продвинулось вперед, толкнув пилота на штурвал. Издание ссылается на источники, знакомые с предварительными результатами расследования.

По данным WSJ, в четверг компания Boeing разослала авиакомпаниям, которые эксплуатируют «Дримлайнеры», памятку, и рекомендовала проверить работу кресел. В Boeing также заявили, что рассматривают возможность внесения изменений в руководства по эксплуатации самолета.

Во время инцидента пассажиров, которые не были пристегнуты, резко подбросило в воздух. Несколько человек получили травмы головы. Авиакомпании советуют пассажирам оставаться пристегнутыми ремнями безопасности на протяжении всего полета на случай нештатных ситуаций.

Несколько дней назад из-за технических неполадок вынужденную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса совершил лайнер Boeing 777, принадлежащий авиакомпании Ameriсan Airlines.