Самые масштабные выборы длиной в полтора месяца

BBC передает, что голосование за депутатов индийского парламента пройдет с 19 апреля по 1 июня на более чем 1 миллионе избирательных участков.

Индия объявила дату самых масштабных выборов на планете, в которых имеет право принять участие почти 1 миллиард человек.

Результаты будут объявлены 4 июня, но уже ясно, что индуистская националистическая партия «Бхаратия Джаната» (BJP) одержит победу, а 73-летний премьер-министр Нарендра Моди пойдет на третий срок. Он рассчитывает не только сохранить беспрецедентное большинство в 303 из 543 мест в нижней палате парламента Индии, но и увеличить его до 370 депутатов.

В некоторых штатах выборы пройдут в несколько этапов.

Моди ставит себе в заслугу экономические успехи Индии, которая благодаря росту населения, квалифицированной рабочей силы и инвестиций бросила вызов соседней КНР как главной быстрорастущей развивающейся экономике мира, стала альтернативной для западных капиталов, бегущих из коммунистического Китая.

Критики Моди упрекают его в авторитаризме, национализме и разжигании религиозной вражды. По заявлениям правозащитных групп, за десятилетие правления Моди число преступлений на почве ненависти и актов насилия в отношении представителей мусульманского меньшинства в Индии возросло. Обеспокоенность на днях выражал и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. «Предстоящие выборы в Индии будут уникальными по масштабу… Однако меня беспокоит разжигание ненависти и дискриминация меньшинств, особенно мусульман. Меня беспокоит, что пространство для гражданской активности сужается, а правозащитники, журналисты и критики становятся мишенью для власти».