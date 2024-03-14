Два сценария развития войны в Украине от Вучича

Война России против Украины завершится перемирием или распространится на страны Запада. Сербия начала готовиться к любому развитию событий, заявил президент Александар Вучич в интервью телеканалу B92.

«Есть два сценария. Либо Запад пойдет в сторону полного конфликта с Россией, либо при помощи США и Китая удастся достичь какого-то перемирия, что будет означать огромное облегчение для мира», — сказал Вучич.

Президент Сербии считает, что никто не выиграет от присоединения Запада к войне в Украине и прямому столкновению с Россией.

Сербский лидер сказал, что его «маленькая и незначительная» страна готовится к любому исходу.