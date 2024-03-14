В Армении на границе с Азербайджаном и Турцией немецкие ученые тестируют космические скафандры

Речь идет о селе Армаш на границе с Азербайджаном и Турцией, ученые пробудут там до начала апреля.

Топография Армении, по мнению немецких исследователей, напоминает рельеф Марса, поэтому именно там ученые решили тестировать роботов для будущих космических миссий, говорится в статье.

Ученые Вюрцбургского университета тестируют на территории Армении скафандры и роботизированную технику, способную работать в космосе. Об этом сообщила газета Bild.

Эксперимент заключается в том, что специальные роботы должны просканировать местность и создать ее трехмерную карту. Скафандры, которые также тестируют ученые, рассчитаны на температуру до минус 133 градусов.

В проекте участвуют более 200 ученых из 26 стран. Шестеро «аналоговых астронавтов» будут проверять оборудование для обнаружения следов жизни на Марсе, а также тестировать в Армении роботов, которые будут создавать 3D-карту региона, брать образцы почвы и перевозить тяжелые грузы.