Темнокожий политик впервые возглавит правительство Уэльса. 50-летний Воан Гетинг, победивший в субботу в борьбе за лидерство в Лейбористской партии Уэльса, 20 марта будет утвержден в должности первого министра региона, передает телеканал Sky News.

«Будучи активистом Лейбористской партии почти 30 лет, я невероятно горжусь той поддержкой, которую я получил от членов нашей партии и движения», - сказал Гетинг. «Сегодня мы перевернули новую страницу в истории нашего народа, так как я не только имею честь быть первым темнокожим лидером европейской страны, но и представляю новое поколение [политиков, определяющих направление развития Уэльса после предоставления ему широкой автономии и учреждения Сенедда в 1999 году]», - добавил он.

Отец Гетинга - валлийский ветеринар, в 1970-х годах работавший в Африке, где познакомился с замбийской крестьянкой, которую взял в жены и привез в Великобританию. Будущий первый министр Уэльса родился в Замбии и в Соединенное Королевство приехал в двухлетнем возрасте. Он получил юридическое образование, активно участвовал в работе студенческих и профсоюзных организаций, специализировался на трудовом праве. Был избран в Сенедд в 2011 году, с 2016 по 2021 год руководил Минздравом, а после этого возглавлял региональный Минфин.

Единственным соперником Гетинга в ходе выборов был 52-летний Джереми Майлс, возглавляющий Министерство образования Уэльса. Гетинг получил 51,7% голосов членов партии, принимавших участие в выборах лидера, а Майлс - 48,3%.