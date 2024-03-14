Что будет с Россией после выборов? наш обзор
Наверное, в России и за ее пределами не найдется человека, который бы сомневался, что в результате нынешнего голосования Владимир Путин получит самый высокий процент электоральной поддержки и продолжит управлять страной. Но мало найдется людей, которые бы с уверенностью сказали, что будет дальше. Куда-то подевалась пресловутая уверенность в завтрашнем дне.
Издание Politico констатирует, что неопределенность с российским будущим в значительной мере усилилась после того, как Кремль решил устроить большую войну с Украиной, и предлагает рассмотреть пять сценариев развития событий в перспективе до 2030 года, конца нового президентского срока Владимира Путина.
Первый сценарий: «Цветы демократии»
Устойчивость режимов, подобных путинскому, весьма иллюзорна, и он может рухнуть совершенно внезапно. Однако большинство россиян остаются совершенно пассивными, а без активного гражданского участия «уронить» режим невозможно. Вероятность такого сценария оценивается в 5-10%.
Второй сценарий: «Распад России»
По мере продолжения войны будет расти недовольство регионов и национальных образований, что усилит недовольство Москвой и центробежные тенденции. Однако пока признаков стремления к независимости не наблюдается. Вероятность 10-15%.
Третий сценарий: «Восстание националистов»
Война разожгла русский национализм, который в значительной степени опирается на тех, кто принимает активное участие в войне. Пример такого националистического бунта – выступление «вагнеровцев» во главе с Евгением Пригожиным. В то же время судьба Пригожина и его ЧВК показала, что власть пока справляется с такими угрозами. Вероятность 15-20%.
Четвертый сценарий: «Технократическая перезагрузка»
Нарастающие проблемы, с которыми сталкивается Россия, требуют радикальных перемен, которые невозможны, пока у власти находится Владимир Путин. Это будет подталкивать часть правящих кругов к идее устранения нынешнего лидера, принуждения его к отставке. Пока, однако, Путин остается значительно сильнее любых своих возможных конкурентов и в силах не допустить дворцового переворота. Вероятность 20-25%.
Пятый сценарий: «Долгая жизнь президента Путина»
Россия, несмотря на все сложности, возникшие после развязывания войны и по ее ходу, остается достаточно устойчивой, а Запад не ставит перед ней нерешаемых проблем. В этих обстоятельствах проще всего предположить, что нынешнее положение продлится на ближайшие годы, до конца нового президентского срока Путина инерции вполне хватит. Вероятность такого сценария оценивается Politico как самая высокая - 45-50%. Очевидно, что и Запад, и Украина постараются эту степень вероятности сильно уменьшить. И, как демонстрирует история, скорей всего реализуется какой-то сценарий, который пока никем не учтен.