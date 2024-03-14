Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 21:43

Наверное, в России и за ее пределами не найдется человека, который бы сомневался, что в результате нынешнего голосования Владимир Путин получит самый высокий процент электоральной поддержки и продолжит управлять страной. Но мало найдется людей, которые бы с уверенностью сказали, что будет дальше. Куда-то подевалась пресловутая уверенность в завтрашнем дне. Издание Politico констатирует, что неопределенность с российским будущим в значительной мере усилилась после того, как Кремль решил устроить большую войну с Украиной, и предлагает рассмотреть пять сценариев развития событий в перспективе до 2030 года, конца нового президентского срока Владимира Путина.

Первый сценарий: «Цветы демократии» Устойчивость режимов, подобных путинскому, весьма иллюзорна, и он может рухнуть совершенно внезапно. Однако большинство россиян остаются совершенно пассивными, а без активного гражданского участия «уронить» режим невозможно. Вероятность такого сценария оценивается в 5-10%. Второй сценарий: «Распад России» По мере продолжения войны будет расти недовольство регионов и национальных образований, что усилит недовольство Москвой и центробежные тенденции. Однако пока признаков стремления к независимости не наблюдается. Вероятность 10-15%. Третий сценарий: «Восстание националистов» Война разожгла русский национализм, который в значительной степени опирается на тех, кто принимает активное участие в войне. Пример такого националистического бунта – выступление «вагнеровцев» во главе с Евгением Пригожиным. В то же время судьба Пригожина и его ЧВК показала, что власть пока справляется с такими угрозами. Вероятность 15-20%.