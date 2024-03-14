Публикация посла Британии разозлила Захарову

Министерство иностранных дел России может вызвать посла Великобритании Найджела Кейси в дипведомство из-за публикации о незаконности выборов российского президента в захваченных РФ регионах Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.

В посте британского посольства в Москве говорится, что у России нет законных оснований для проведения выборов на территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, поскольку это территория Украины.

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — заявила представитель российского МИД.