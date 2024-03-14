«Не собираются заканчивать»: главный разведчик Украины о боях на границе с Россией

Подразделения добровольцев из легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» и батальона «Сибирь», которые несколько дней проводят операцию на территории приграничных с Украиной областей РФ, планируют ее продолжать. РБК сообщает, что об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Высказываясь о рейде российских добровольцев на территории РФ, он отметил, что «это внутригосударственный вопрос».

«Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но что одни россияне, что другие», - высказался руководитель украинской военной разведки о подразделениях повстанцев.

По его словам, «нам известно, они не собираются в ближайшее время заканчивать». «Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха. Что будет дальше - увидим со временем».