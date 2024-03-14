Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16 мартa 2024, 22:21

Результат настоящего 15-17 марта мероприятия известен. Известен заранее и совершенно неинтересен. Придет время – и нынешние президентские выборы в России назовут самыми стерильными. Администрация российского президента сделала все, чтобы «дезинфицировать» саму процедуру и напалмом выжечь политическое поле страны.

Нет ни порога явки, ни кандидата «против всех», нет конкуренции, нет альтернативы «Главному кандидату», нет доверия к процедуре голосования и подсчета, а также неизвестны процедуры сведения данных в итоговые результаты. В таких условиях голосовать совершенно бессмысленно, поскольку вновь в российской истории торжествует принцип «не важно, как проголосуют – важно, как посчитают». Видимо, это и есть та самая «лучшая демократия», о которой на днях рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пообещавший «строить ее и дальше». Хотя дальше, казалось бы, уже и некуда. Если верить официальным заявлениям Кремля, «уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, …что он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы — теоретически — это только лишние расходы».

В принципе, на этом можно было бы ставить точку в разговоре о «российской демократии», но есть несколько моментов, о которых стоило бы упомянуть в контексте перспектив России. Если на выборах до 2018 года российский президент еще как-то старался обозначить какие-то направления развития страны, то в 2018 году, в свой очередной президентский срок, он вступил совершенно без публичной программы – ему уже стало неинтересно увлечь за собой избирателей. Чеканная формула «есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России» вмиг отбросила за ненужностью все стратегии дальнейшего развития. В нынешнем году все повторилось. Ни одной свежей мысли как России жить и развиваться, как выстраивать свои отношения с внешним миром, что предлагать населению, соседям и внешнеполитическим партнерам – только «зияющая пустота», длительные экскурсы в прошлое. И постоянные жалобы на то, что кто-то там обманул. А для внутренней аудитории – заезженная пластинка про борьбу с бедностью, построение «четвертой экономики в мире» и что остальные страны мира России завидуют. Все.