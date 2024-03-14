Мир стремится вперед, Россия – в имперскую торжественность наш комментарий
Результат настоящего 15-17 марта мероприятия известен. Известен заранее и совершенно неинтересен.
Придет время – и нынешние президентские выборы в России назовут самыми стерильными. Администрация российского президента сделала все, чтобы «дезинфицировать» саму процедуру и напалмом выжечь политическое поле страны.
Нет ни порога явки, ни кандидата «против всех», нет конкуренции, нет альтернативы «Главному кандидату», нет доверия к процедуре голосования и подсчета, а также неизвестны процедуры сведения данных в итоговые результаты.
В таких условиях голосовать совершенно бессмысленно, поскольку вновь в российской истории торжествует принцип «не важно, как проголосуют – важно, как посчитают». Видимо, это и есть та самая «лучшая демократия», о которой на днях рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пообещавший «строить ее и дальше».
Хотя дальше, казалось бы, уже и некуда. Если верить официальным заявлениям Кремля, «уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, …что он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы — теоретически — это только лишние расходы».
В принципе, на этом можно было бы ставить точку в разговоре о «российской демократии», но есть несколько моментов, о которых стоило бы упомянуть в контексте перспектив России.
Если на выборах до 2018 года российский президент еще как-то старался обозначить какие-то направления развития страны, то в 2018 году, в свой очередной президентский срок, он вступил совершенно без публичной программы – ему уже стало неинтересно увлечь за собой избирателей. Чеканная формула «есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России» вмиг отбросила за ненужностью все стратегии дальнейшего развития.
В нынешнем году все повторилось. Ни одной свежей мысли как России жить и развиваться, как выстраивать свои отношения с внешним миром, что предлагать населению, соседям и внешнеполитическим партнерам – только «зияющая пустота», длительные экскурсы в прошлое. И постоянные жалобы на то, что кто-то там обманул. А для внутренней аудитории – заезженная пластинка про борьбу с бедностью, построение «четвертой экономики в мире» и что остальные страны мира России завидуют. Все.
Мир стремится вперед – Россия же застыла в имперской «сумрачной торжественности». При этом – отрезая себя от мировой экономики, мировой науки и новейших технологий. Как метко подметил в беседе с автором этих строк профессор Ван Ивэй, директор Института международных отношений Народного китайского университета, «Россия требует от других следовать международным правилам, но считает себя освобожденной от таких правил. Россия склонна оглядываться назад, сосредотачиваясь на возвращении утраченной территории и сохранении своего империалистического мышления».
С такими подходами Россия в современном мире неизбежно предстает в виде тиранозавра - напугать еще может, но в эволюционном плане уже проиграла. Не люблю долгосрочные «концептуальные» прогнозы о том, как будет выглядеть этот проигрыш в геополитической и геоэкономической плоскости. Важно то, что он неизбежен. А пока, что ж, в следующие дни нам предстоит наблюдать, как мелькают на экранах цифры«За Путина – 60, 70 и вот уже 90%», «явка составила 50, 60, 70 процентов, а в некоторых регионах...