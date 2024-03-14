Мир с Арменией и восстановление Карабаха обсудила Сахиба Гафарова с Деннисом Френсисом

Как сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью парламента, в ходе встречи обсуждались успешное сотрудничество Азербайджана с ООН и ее специализированными структурами, вклад страны в достижение целей Устава ООН по обеспечению международного мира, безопасности и развития.

Информируя гостя о сложившейся в регионе ситуации, Сахиба Гафарова рассказала о масштабных восстановительных работах Азербайджана после освобождения своих территорий от армянской оккупации, об опасности, которую представляют установленные Арменией мины. Председатель парламента также отметила необходимость международного сотрудничества и поддержки в этих сферах.

Спикер парламента отметила важность совместной деятельности по четырем приоритетным направлениям, провозглашенным председателем Генссамблеи ООН – миру, прогрессу, процветанию и устойчивости. Была подчеркнута необходимость уважения норм и принципов международного права, в частности, территориальной целостности и суверенитета государств, для достижения этих целей.

Сахиба Гафарова выразила надежду на скорое подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Спикер Милли Меджлиса рассказала о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для укрепления парламентской дипломатии, в том числе о деятельности Парламентской сети Движение Неприсоединения, созданной по инициативе президента Азербайджана.

Деннис Френсис, который принимал участие в Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви, сказал, что высоко ценит деятельность Азербайджана в ООН и специализированных структурах этой организации, а также прилагаемые страной усилия. Он отметил, что Азербайджан неизменно демонстрирует приверженность основным ценностям и принципам ООН.

Председатель Генассамблеи ООН выразил готовность продолжать сотрудничество с правительством Азербайджана, особо остановившись на роли парламентов в поддержке и достижении целей ООН.

Деннис Френсис поздравил Азербайджан с проведением COP29 и выразил уверенность, что страна проведет это мероприятие на самом высоком уровне.

Высоко оценив усилия Азербайджана по обеспечению мира в регионе, Френсис заявил, что установление стабильного мира в регионе является важным условием устойчивого развития и процветания, и что ООН поддерживает эти инициативы.

Гость коснулся и выдвинутых Азербайджаном в период председательства в Движении Неприсоединения успешных инициатив. По его словам, создание Молодежной организации и Парламентской сети Движения, а также работа по формированию Женской платформы являются важными шагами для поощрения и развития мультилатерализма в мире.