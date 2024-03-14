Генералы отказались от переворота горячая тема
У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару крупные неприятности. Опубликованы судебные документы, которые свидетельствуют о его намерении незаконно остаться у власти после проигрыша на президентских выборах в октябре 2022 года.
Собственно, то, что Болсонару крайне недоволен результатом выборов, на которых он проиграл с совсем небольшим разрывом своему оппоненту Луле да Силва, никаким секретом никогда не было. Проигравший президент даже демонстративно покинул Бразилию, чтобы не принимать участия в инаугурации соперника, и вернулся лишь через несколько месяцев. И он сам, и его многочисленные сторонники категорически отказывались признавать поражение, действуя полностью в духе Дональда Трампа, образца для подражания Жаира Болсонару.
Больше того, 8 января 2023 года, год спустя после событий на Капитолийском холме, когда толпа сторонников Трампа пыталась захватить здание Конгресса, пятитысячная толпа бразильцев устроила такой же штурм президентской резиденции, здания Национального конгресса и Верховного суда. Президента, как уже сказано, не было в стране, но он был всей душой на стороне захватчиков. Было задержано почти полторы тысячи человек, возбуждено больше 1200 дел, 232 из которых по достаточно тяжелым обвинениям.
Так, в сентябре 2023 года к 17 годам заключения был приговорен 51-летний Аэсиу Перейра, это было первое судебное решение по делам, связанным с захватом правительственных зданий. Перейра сам себе наработал на срок: сделал селфи, сидя за столом председателя Сената, в футболке с надписью «Военное вмешательство».
Что касается самого Болсонару, он отрицает свою причастность к бунту. Тем не менее минувшим летом Высший избирательный суд Бразилии признал экс-президента виновным в нарушении выборного законодательства, распространении дезинформации об избирательной системе и покушении на демократические институты.
Ему запретили участие в муниципальных выборах 2024 и 2028 годов и президентских выборах 2026 года. Сильно отличается от политической судьбы Дональда Трампа, который имеет серьезные шансы вернуться в Белый дом, не так ли?
А в Бразилии в октябре 2023 года специальная парламентская комиссия выдвинула против Жаира Болсонару обвинения в попытке госпереворота. Расследование длилось пять месяцев, доклад по его итогам уместился в толстый том из 1300 страниц. Очевидно, что глава государства не мог осуществить свои планы в одиночку, и среди его соучастников десятки других государственных лиц.
В опубликованных документах Верховного суда описываются обстоятельства серьезного инкриминирующего характера.
Бывший командующий сухопутными войсками Марко Антониу Фрейре Гомеш и командующий ВВС Бразилии Карлос де Алмейда Баптиста дали показания следствию о том, что Жаир Болсонару дважды вызывал их в президентскую резиденцию для обсуждения планов государственного переворота после поражения на выборах в 2022 году.
Один из вариантов был – объявить чрезвычайное положение, что блокировало бы приход к власти нового президента. Обсуждался такой порядок действий и с тогдашним министром обороны Паулу Сержиу Ногейрой. Гомеш и Баптиста отказались поддержать госпереворот, а вот командующий ВМС Алмир Гарнье Сантуш заявил президенту, что тот может на него рассчитывать.
Проект указа о введении чрезвычайного положения был найден полицией на компьютере помощника Болсонару Мауро Сида. Тот сейчас находится под арестом и дает показания, заключив соглашение со следствием о признании вины. По данным источников Reuters, существует еще минимум три свидетеля, помимо двух командующих, которые дали обвинительные показания против Болсонару.
Сам бывший президент горячо отрицает свою вину. «Что такое путч? Танки на улицах, оружие, заговор. Ничего из этого в Бразилии не произошло», - сказал Болсонару на митинге в Сан-Паулу 25 февраля. Да, до путча дело не дошло, но заговор, уже очевидно, имелся. Меру ответственности определит суд.