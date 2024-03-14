Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16 мартa 2024, 22:42

У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару крупные неприятности. Опубликованы судебные документы, которые свидетельствуют о его намерении незаконно остаться у власти после проигрыша на президентских выборах в октябре 2022 года. Собственно, то, что Болсонару крайне недоволен результатом выборов, на которых он проиграл с совсем небольшим разрывом своему оппоненту Луле да Силва, никаким секретом никогда не было. Проигравший президент даже демонстративно покинул Бразилию, чтобы не принимать участия в инаугурации соперника, и вернулся лишь через несколько месяцев. И он сам, и его многочисленные сторонники категорически отказывались признавать поражение, действуя полностью в духе Дональда Трампа, образца для подражания Жаира Болсонару.

Больше того, 8 января 2023 года, год спустя после событий на Капитолийском холме, когда толпа сторонников Трампа пыталась захватить здание Конгресса, пятитысячная толпа бразильцев устроила такой же штурм президентской резиденции, здания Национального конгресса и Верховного суда. Президента, как уже сказано, не было в стране, но он был всей душой на стороне захватчиков. Было задержано почти полторы тысячи человек, возбуждено больше 1200 дел, 232 из которых по достаточно тяжелым обвинениям. Так, в сентябре 2023 года к 17 годам заключения был приговорен 51-летний Аэсиу Перейра, это было первое судебное решение по делам, связанным с захватом правительственных зданий. Перейра сам себе наработал на срок: сделал селфи, сидя за столом председателя Сената, в футболке с надписью «Военное вмешательство». Что касается самого Болсонару, он отрицает свою причастность к бунту. Тем не менее минувшим летом Высший избирательный суд Бразилии признал экс-президента виновным в нарушении выборного законодательства, распространении дезинформации об избирательной системе и покушении на демократические институты.

Ему запретили участие в муниципальных выборах 2024 и 2028 годов и президентских выборах 2026 года. Сильно отличается от политической судьбы Дональда Трампа, который имеет серьезные шансы вернуться в Белый дом, не так ли? А в Бразилии в октябре 2023 года специальная парламентская комиссия выдвинула против Жаира Болсонару обвинения в попытке госпереворота. Расследование длилось пять месяцев, доклад по его итогам уместился в толстый том из 1300 страниц. Очевидно, что глава государства не мог осуществить свои планы в одиночку, и среди его соучастников десятки других государственных лиц. В опубликованных документах Верховного суда описываются обстоятельства серьезного инкриминирующего характера. Бывший командующий сухопутными войсками Марко Антониу Фрейре Гомеш и командующий ВВС Бразилии Карлос де Алмейда Баптиста дали показания следствию о том, что Жаир Болсонару дважды вызывал их в президентскую резиденцию для обсуждения планов государственного переворота после поражения на выборах в 2022 году.