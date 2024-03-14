Путину докладывают о боях на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин получает доклады о рейде добровольцев в Белгородскую и Курскую области, все атаки были отражены, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков утверждает, что «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек». При этом Песков не уточнил, о потерях за какой период идет речь.

О том, что в атаках на российские регионы ВСУ задействовали свыше 2,5 тыс. солдат и 35 танков, накануне сообщил Путин. «Ни на одном из направлений противник успеха не имел — везде отброшен и отошел, а точнее, сбежал с большими потерями. Среди личного состава — около 60%, по бронетехнике — свыше 50%», — заявил президент РФ.

Накануне Минобороны РФ утверждало, что «ударами авиации [с 12 по 15 марта] и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей».