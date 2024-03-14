Пока Макрон и Путин «обмениваются угрозами», французская госкомпания сотрудничает с «Росатомом»

Издание пишет, что, несмотря на санкции, Москва обыграла Запад, и по результатам 2023 года будет зафиксирован рекордный импорт российского топлива для европейских реакторов.

Российская государственная корпорация «Росатом» продолжает сотрудничество с французской госкомпанией Framatome SA для производства топлива для реакторов, снабжающих электроэнергией 100 млн жителей Восточной Европы. Об этом пишет Bloomberg.

«Влияние Кремля на ядерных рынках не ослабевает через два года после вторжения в Украину, а новые данные свидетельствуют о рекордной торговле в 2023 году. Даже когда президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обмениваются военными угрозами, инженеры обеих стран совместно строят планы на будущее своих атомных отраслей», — говорится в статье.

В прошлом году Framatome SA создала совместное предприятие с российской топливной компанией ТВЭЛ, и эта новая структура добивается разрешения правительства Германии на работу. Завод Framatome расположен в немецком Лингене, где более 10 тысяч жителей выразили свое несогласие с этими планами. В Германии считают, что сотрудничество с российской компанией на территории ФРГ может открыть двери для шпионов или потенциального саботажа.

Мажоритарным владельцем компании Framatome является Electricite de France SA.

Предыдущие попытки расширить производство в Лингене вызвали подозрения, что повлекло за собой пересмотр немецкими регуляторами в 2021 году. Последняя попытка Framatome вызвала возмущение общественности после того, как руководитель предприятия сообщил местным законодателям, что российские инженеры будут контролировать работу завода.

Предприятие Framatome в Лингене уже производит топливо для реакторов в Великобритании, Бельгии и Швеции.

«Эта опасность является не только гипотетической, но и связана с иностранной государственной компанией, руководитель которой не только ведет агрессивную войну в Европе против международного права, но и откровенно угрожает применением ядерного оружия», – говорится в юридическом заключении профессора и юриста-эколога Герхарда Роллера.