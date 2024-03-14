Пока Макрон и Путин «обмениваются угрозами», французская госкомпания сотрудничает с «Росатомом»
Российская государственная корпорация «Росатом» продолжает сотрудничество с французской госкомпанией Framatome SA для производства топлива для реакторов, снабжающих электроэнергией 100 млн жителей Восточной Европы. Об этом пишет Bloomberg.
Издание пишет, что, несмотря на санкции, Москва обыграла Запад, и по результатам 2023 года будет зафиксирован рекордный импорт российского топлива для европейских реакторов.
«Влияние Кремля на ядерных рынках не ослабевает через два года после вторжения в Украину, а новые данные свидетельствуют о рекордной торговле в 2023 году. Даже когда президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обмениваются военными угрозами, инженеры обеих стран совместно строят планы на будущее своих атомных отраслей», — говорится в статье.
В прошлом году Framatome SA создала совместное предприятие с российской топливной компанией ТВЭЛ, и эта новая структура добивается разрешения правительства Германии на работу. Завод Framatome расположен в немецком Лингене, где более 10 тысяч жителей выразили свое несогласие с этими планами. В Германии считают, что сотрудничество с российской компанией на территории ФРГ может открыть двери для шпионов или потенциального саботажа.
Мажоритарным владельцем компании Framatome является Electricite de France SA.
Предыдущие попытки расширить производство в Лингене вызвали подозрения, что повлекло за собой пересмотр немецкими регуляторами в 2021 году. Последняя попытка Framatome вызвала возмущение общественности после того, как руководитель предприятия сообщил местным законодателям, что российские инженеры будут контролировать работу завода.
Предприятие Framatome в Лингене уже производит топливо для реакторов в Великобритании, Бельгии и Швеции.
«Эта опасность является не только гипотетической, но и связана с иностранной государственной компанией, руководитель которой не только ведет агрессивную войну в Европе против международного права, но и откровенно угрожает применением ядерного оружия», – говорится в юридическом заключении профессора и юриста-эколога Герхарда Роллера.