Израиль снова сотрясают протесты против Нетаньяху
В Израиле вечером в субботу, 16 марта, возобновились акции протеста против правительства Биньямина Нетаньяху.
Как передает NEWSru.co.il, в Кейсарии отставки премьера требуют около двух тысяч демонстрантов, они несут лозунги: «На катарские деньги ты укрепил Яхью Синвара, ты виноват!». Протестующие требуют от правительства немедленной сделки с ХАМАС и проведения выборов.
Тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве. Родственники похищенных вместе с сотнями активистов блокируют улицу Бегин, призывая к «немедленной сделке».
Антивоенные акции проходят в Хайфе, Нетании и Кфар-Сабе. В Иерусалиме митингующие собрались возле резиденции президента, требуя немедленной отставки правительства.
В Кейсарии полиция задержала четырех участников акции около дома премьер-министра Нетаньяху по подозрению в нарушении общественного порядка.