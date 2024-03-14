Израиль снова сотрясают протесты против Нетаньяху

В Израиле вечером в субботу, 16 марта, возобновились акции протеста против правительства Биньямина Нетаньяху.

Как передает NEWSru.co.il, в Кейсарии отставки премьера требуют около двух тысяч демонстрантов, они несут лозунги: «На катарские деньги ты укрепил Яхью Синвара, ты виноват!». Протестующие требуют от правительства немедленной сделки с ХАМАС и проведения выборов.