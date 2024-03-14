Наркомафия похитила 30 граждан Грузии

В Мексике до 30 граждан Грузии, предположительно, третий день находятся в заложниках у одного из наркокартелей, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

По данным телеканала, всего на мексиканской границе похищено до 120 человек, включая 30 грузинских граждан. Похитители требуют выкуп в $90 тыс.

Как заявили журналистам в МИД Грузии, посольство страны в Мексике уже связалось с мексиканской миграционной службой и пытается выяснить возможное местонахождение грузинских граждан.