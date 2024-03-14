«Наша цель - Россия не должна победить»: резонансные заявления Макрона

«Я сказал, какова наша цель. Россия не может и не должна выиграть эту войну. Плюс наша цель – вернуть устойчивый мир в Европу... Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия. И украинцы в определенный момент обязательно должны на выходе из этой войны быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры об устойчивом мире», - заявил Макрон.

Франция «не имеет лимитов» в помощи Украине и отреагирует на то, как будет вести себя Россия. Так заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинским журналистам.

По словам президента Франции, сегодня ситуация в Украине «сложная, как никогда», Россия перешла на военную экономику, а на международной арене «очень много неопределенности относительно перспектив».

«Поэтому нам надо не только определять, как идти к миру, но и каким будет этот настоящий мир, который будет обеспечивать безопасность вам и Европе. Именно поэтому нужен этот новый импульс на уровне европейских стран, чтобы ускорить помощь. Если враг говорит, что у него лимитов нет, почему мы должны говорить, что у нас есть эти лимиты?» - сказал президент Франции.

Макрон заявил, что «наша цель - Россия не должна победить. Но наша цель также — вернуть мир в Европу. Для того, чтобы добиться этой цели, мы не можем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война».

Отвечая на вопрос, поднимет ли он трубку, если ему позвонит президент РФ Владимир Путин, Макрон сказал: «Да, я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность. И я послушаю, что он будет предлагать. Я считаю, что роль Франции - это быть нервом войны, как говорил Черчилль. Надо, с одной стороны, передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, а с другой способствовать деэскалации. Нам надо выйти на устойчивый, стойкий и справедливый мир. Именно поэтому, если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложений. Но потом, конечно, надо сказать, что единственные переговоры - это те переговоры, на которые идут главы двух государств».

Макрон также добавил, что «Франция имеет свою позицию относительно ядерного сдерживания»: «Мы видим, что должны сегодня предоставить дополнительные гарантии Украине, чтобы Украина имела четкую видимость календаря военной помощи, на что она может рассчитывать, и шла уверенно к тому моменту, когда переговоры станут возможными».

Отвечая на вопрос, имеет ли Франция план на случай, если США перестанут поддерживать Украину и выйдут из НАТО, Макрон подчеркнул, что в интересах США продолжать помогать Украине в долгосрочной перспективе, потому что «в Украине решается судьба международного права, либеральной демократии».

«Но нам, европейцам, надо все равно готовиться к различным сценариям. Потому что для нас Украина - это экзистенциальный вопрос. Если вы проиграете в этой войне, мы не сможем иметь какую-либо европейскую безопасность. Поэтому мы должны готовиться ко всем возможным сценариям. Нам надо убеждать все европейские страны выстраивать собственную оборонную политику», - считает президент Франции.

По словам президента Франции, Путин рассчитывал, что Европа разобьется на разные лагеря, что единодушной позиции относительно войны в Украине, ее возможного членства в ЕС не будет.

«Мы именно на этот результат работаем с первого дня. Можно иметь разные анализы, различные расхождения позиций, потому что у нас неодинаковая культура политическая, культура стратегическая. Мы изначально заботились о единодушии, на всех заседаниях Европейского совета... Путин рассчитывал, что мы разобьемся на разные лагеря. И то, что произошло между мартом 2022 года, я помню, насколько разными были позиции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Мы всех убедили, мы смогли убедить. И теперь мы сможем убедить», - заявил Макрон.

Он пояснил, что Франция и Германия обладают единой позицией по этому поводу: «Я хочу, чтобы наш враг, наш противник, не видел стратегической определенности. Я думаю, с канцлером Шольцем мы придем к общему мнению относительно тех инициатив, которые были решены здесь, 26 февраля, на встрече, на которой собрались представители около 20 государств ЕС».