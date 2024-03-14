Продолжалась 22 минуты: сильная вспышка на Солнце

Сильная вспышка на Солнце высокого класса произошла вечером 16 марта, сообщили в российском Институте прикладной геофизики.

«16 марта в 19:35 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M3.5 продолжительностью 22 минуты», - цитирует ТАСС сообщение института.

По его данным, в околоземное космическое пространство продолжается вторжение «потоков протонов в широком диапазоне энергий» после произошедшей на Солнце утром 15 марта вспышки среднего класса.

Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при определенных условиях, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.