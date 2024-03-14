В НАТО готовятся к напряженности с Россией

Страны НАТО должны готовиться к «еще нескольким годам» напряженности в отношениях с Россией. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ, передает Digi24.

«Мы должны готовиться еще по крайней мере к нескольким годам напряженных отношений», — сказал Джоанэ в ответ на вопрос, что произойдет в случае переизбрания Владимира Путина на пост президента России.

Джоанэ подчеркнул, что НАТО «выполняет свой долг»: «Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры». По его словам, если Россия станет «агрессивной», альянс будет «более подготовлен к сдерживанию этой агрессии».