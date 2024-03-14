Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 00:46

Начинается серия визитов Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по странам Южного Кавказа. 17 марта Столтенберг встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а 18 марта - с главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым. В тот же день Столтенберг проведет переговоры в Грузии, а 19 марта прибудет в Ереван, где обсудит перспективы выхода Армении из ОДКБ и расширения программ партнёрства Армении с Североатлантическим альянсом.

Самая значимая армия в СНГ Интрига турне Йенса Столтенберга по странам Южному Кавказу вполне очевидна: на данный момент блок НАТО по ряду чисто технических причин не может привлечь в свои ряды новых членов, даже имея их принципиальное согласие. А вот в контексте перспективы возможной войны с Российской Федерацией, заполучить на Южном Кавказе условного политического союзника – задача вполне достижимая. Собственно, сама очередность визитов генсека Столтенберга - вначале Азербайджан, затем Грузия, а уже потом – Армения, полностью совпадает со значимостью каждого из этих южнокавказских государств для укрепления системы безопасности в регионе. Не будем забывать, что на сегодняшний день Азербайджан – это наиболее эффективная армия из группы Содружества Независимых государств (СНГ), вследствие чего, роль Азербайджана в системе региональной безопасности является определяющей.

Помимо этого, Азербайджан лидирует не только по объему инвестиций, направленных на поддержание боеспособности вооруженных сил, но и в целом по программам безопасности. Речь, в частности, идет о вложениях в комплексную экономическую стратегию, рассчитанную на экономическое взаимодействие регионов и транспортную связность Южного Кавказа (в ряду ключевых индикаторов "стандартов НАТО", данные позиции касаются общего уровня развития). В качестве подтверждения, предлагаю обратить внимание на структуру и объем расходов Азербайджан в области национальной безопасности. Расходы Баку и Еревана В 2023 году Баку на 19,6 процента увеличил бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность, которые составляют порядка 5,9 миллиарда манатов (около 3,5 миллиарда долларов по текущему курсу). Что же касается 2024 года, то удельная доля расходов по данным статьям государственного бюджета составляет уже 17,4 процента. Таким образом, бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность по сравнению с предыдущим годом увеличились ещё на 6 процентов. Оборонные статьи в Законе Азербайджанской Республики о бюджете на 2024 год, подписанные Ильхамом Алиевым в декабре прошлого года, выглядят следующим образом: - расходы на вооруженные силы в размере 2 миллиардов 465,55 миллиона манатов (1,45 миллиарда долларов); - расходы на национальную безопасность - 413,4 миллиона манатов (243,2 миллиона долларов); - расходы на пограничную службу - 487,7 миллиона манатов (268,9 миллиона долларов); - расходы на проекты и мероприятия специального оборонного назначения (включая часть статей, связанных с исследованиями в рамках оборонной промышленности) - 3 миллиарда манатов (1,76 миллиарда долларов). Таким образом, расходы на оборону и национальную безопасность в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год составляют 6 миллиардов 421 миллиона 47,42 тысячи манатов (3,777 миллиарда долларов по текущему курсу). Для сравнения:

- бюджет Министерства обороны Армении на 2024 год составляет 555 миллиардов драмов (около 1,5 миллиарда долларов); - бюджет Министерства обороны Грузии на 2024 год составляет 1,370 миллиарда лари (513 миллионов долларов). К этому следует приплюсовать расходы Службы государственной безопасности Грузии, составляющие 205 миллионов лари (около 77 миллионов долларов). Приоритет Азербайджана Но вернёмся в политическую плоскость. Сейчас очень важно понять, почему для НАТО так важно, да и престижно "теснее сплотить ряды" именно с Азербайджаном? Речь в данном случае не столько о численности вооруженных сил Азербайджана и плотности их оснащения современными высокоточными видами оружия, сколько о способности азербайджанской военной машины решать политические задачи своего руководства. К примеру, армии Украины и Российской Федерации не могут сделать это на все сто процентов. Не говоря уже об армиях европейских стран, десятилетиями не ощущавших на поле боя вкус побед. В отличие от них, азербайджанская армия полностью решила задачи своего политического руководства. Чем, собственно, и объясняется интерес руководства Североатлантического альянса к сотрудничеству с вооруженными силами Азербайджана по вопросам боеспособности и обмена опытом.

В результате, мы являемся свидетелями парадоксальной ситуации, когда инструкторы НАТО стремятся получить профессиональные тренинги у офицеров армии Азербайджана, а не наоборот, как это было в начале 2000-х годов, когда Азербайджан начинал практическое взаимодействие с НАТО в рамках специальных программ. В этой связи уместно напомнить читателям haqqin.az, что Азербайджан сотрудничает с Североатлантическим альянсом по модели "Партнёрство ради мира". Технические и организационные параметры формата "Азербайджан плюс НАТО" описаны в двух документах - "Оперативный план индивидуального партнёрства" (IPAP) и "Процесс планирования и анализа" (PAP). Азербайджан являлся активным участником миссии НАТО в Афганистане в 2002-2021 годах. После начала наступления талибов, азербайджанский воинский контингент покинул Афганистан одним из последних. "Партнёрство с Южным Кавказом" - в чем цель? Оптимальной для НАТО могла бы стать ситуация, в рамках которой альянс задействует в своей военно-политической структуре все три государства Южного Кавказа. Естественно, исходя из текущего момента, представить себе такое довольно сложно. Тем не менее, в будущем Брюссель может рассчитывать на частичную реализацию этих планов. Во всяком случае, вся коллективная структура и национальные оборонные ведомства, прежде всего, Франции и Германии, будут продвигаться в данном направлении и использовать разнообразные комплексные методы, чтобы вытеснить из региона Россию.

Анализируя связи альянса с тремя государствам Южного Кавказа, следует отметить, что наиболее интенсивно процесс интеграции в структуры НАТО развивается с Грузией. После войны с Россией в 2008 году Грузия в документах НАТО стабильно сохраняет лидирующие позиции. В недавно отчете за 2023 год, представленном генсеком Йенсом Столтенбергом, Грузия названа "одним из ближайших партнеров НАТО", стремящихся стать полноправным членом Североатлантического альянса. В этом отчете в качестве главного инструмента практического сотрудничества альянса с Грузией, содержалась ссылка на документ под названием "Пакт НАТО-Грузия", одобренный в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе. С тех пор он превратился в "один из крупнейших проектов НАТО по наращиванию оборонного потенциала". В 2023 году "Пакт НАТО-Грузия", в соответствии с решением Мадридского саммита НАТО оказать индивидуальную поддержку Грузии, получил дальнейшее развитие. "Реализация восемнадцати инициатив пакета «НАТО-Грузия» продолжала укреплять оборонные возможности Грузии и улучшать ее оперативную совместимость с НАТО", - отмечено в отчете Столтенберга.

Следует обратить внимание, что продвижение НАТО на восток от Черного моря предполагает существенные изменения и в политике самого альянса. Поскольку задача углублять партнёрское взаимодействие одновременно с Арменией и Азербайджаном потребует от евро-атлантических структур изрядного искусства политического лавирования. Армения видит в НАТО инструменты манипуляций и давления на Россию, также запугивания Азербайджана. Что же касается Азербайджана, то сам факт его сближение с НАТО чреват определенными рисками, связанными с ограничением военно-технического взаимодействия Баку с третьими странами (Израиль, Россия, Пакистан). Кроме того, вспоминая конфликтный выбор между американскими истребителями F-35 и российскими зенитно-ракетными комплексами С-400, поставленный Вашингтоном перед Анкарой, Азербайджан рискует оказаться вовлеченным в конфликт между НАТО и Россией. Тут, кстати, имеет место не только гипотетика, но и весьма конкретные моменты. Если украинские дроны долетают до Новокуйбышевска, где сосредоточены крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Средней Волги, значит, они могут долететь до Астрахани и наносить разрушительные удары как по портовой инфраструктуре, так и по судам в Каспийском море. С точки зрения НАТО, Астрахань для Украины - "законная цель", учитывая инвестиции Ирана в реконструкцию главного порта России на Каспии. Напомню, что Иран, вторую по значению страну антизападной коалиции, связывает с Россией активное военно-техническое взаимодействие.

Таким образом, международный транспортный коридор «Север-Юг» может оказаться втянутым в боевые действия. Понятно, что поддержка военной эскалации на этом маршруте входит в конфликт с интересами Азербайджана. Вполне вероятно, что на данном этапе ключевое внимание евроатлантической структуры безопасности в регионе Азербайджана будет сосредоточено на мониторинге. Для НАТО наиболее существенным стало бы получение общей разведывательно-технической информации (мониторинг границ и киберпространства, поставка радаров для морского сканирования, а в перспективе - создание общих информационных сетей противовоздушной обороны). И это – весьма существенно, учитывая, что вдоль морских границ Азербайджана проходят основные коммуникации между главными военными противниками НАТО - Россией и Ираном. Ну и, конечно же, НАТО интересует исполнение Азербайджаном режима антироссийских и антииранских санкций... Баку не втянется в чужую войну Если бы сейчас у власти в Азербайджане был не президент Ильхам Алиев, а кто-то, как в Армении, из числа представителей новой волны политических лидеров, то у Москвы были бы серьезные проблемы. Ибо посулы и всевозможные "пряники" НАТО для правящих элит постсоветского пространства могут оказаться весьма существенными. Накануне ожидаемого прямого столкновения России и НАТО ставки в игре резко повысились. Сейчас повестка программ НАТО, в которых принимает участие официальный Баку, с точки зрения Москвы носят вполне безобидный характер, который с лихвой покрывается/исчерпывается взаимодействием Азербайджана и Турции. Критические задачи собственной безопасности Азербайджан решает самостоятельно, с упором на Анкару и партнёрство с Москвой. Но кто знает, как это может измениться уже в ближайшей перспективе. Политический разворот Армении на Запад, осуществленный всего за полтора года - существенное тому доказательство.