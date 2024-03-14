Ультиматум Израиля арабам
Высокопоставленные израильские чиновники проинформировали арабские страны, что в случае срыва переговоров в Катаре, операция в Рафах начнется еще до окончания Рамадана, передает «Кан».
Этот ультиматум представители Израиля донесли до арабских служб безопасности.
15 марта премьер-министр Биньямин Нетаньях одобрил одновременно и продолжение переговоров с ХАМАС о возвращении похищенных, и план штурма Рафаха, включающий эвакуацию мирного населения.
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