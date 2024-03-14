На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в автомастерской на проспекте Хатаи в Гяндже.

Как сообщили в ведомстве, на место происшествия были направлены соответствующие силы Гянджинского городского Управления пожарной охраны МЧС. Было установлено, что возгорание произошло в автомастерской общей площадью 2 500 кв.м, состоящей из 17 боксов, существовал высокий риск распространения огня.

Благодаря профессионализму и оперативным действиям сотрудников ведомства пожар в автомастерской удалось потушить в короткие сроки, предотвратив распространение огня. В результате пожара на площади 220 кв.м сгорели горючие конструкции пяти боксов автомастерской, а также находившийся автомобиль Opel Astra. От пожара были защищены 12 боксов, пять расположенных на данном объекте легковых автомобилей, три бочки с маслом объемом по 200 л каждая, а также шесть кислородных баллонов объемом 15 л каждый.

Пострадавших нет.