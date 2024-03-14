Макрон предложит Путину прекращение огня в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что предложит России прекратить военные действия в Украине и соблюдать «режим тишины» на время проведения летних Олимпийских игр в Париже. Об этом Макрон заявил в интервью украинским СМИ

На призыв журналиста «требовать, чтобы Россия прекратила огонь во время Олимпийских игр», Макрон заверил: «Да, мы это попросим».

Проведение летней Олимпиады-2024 запланировано на период с 26 июля по 11 августа в Париже.