Секретный контракт компании Маска с разведкой США

Компания Илона Маска SpaceX работает над созданием сети из сотен разведывательных спутников в рамках секретного контракта с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO). Об этом в субботу, 16 марта, сообщило Reuters, ссылаясь на пятерых информированных собеседников.

По словам источников информагентства, проектом занимается подразделение SpaceX под названием Starshield, соответствующий контракт стоимостью 1,8 миллиарда долларов был подписан с NRO в 2021 году.

В случае успеха программы будут значительно расширены возможности администрации и вооруженных сил США по быстрому обнаружению потенциальных целей практически в любой точке земного шара, указывает Reuters.

Агентству не удалось выяснить, когда может начать работу новая сеть спутников на низких орбитах. Кроме того, агентство не установило, какие еще компании участвуют в проекте со своими собственными контрактами.