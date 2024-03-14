Макрон заявил, что Франция может провести наземную операцию против России

Франции может однажды потребоваться провести военную операцию в Украине против России, это осуществимо, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью La Parisien.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — сказал Макрон.

Журналисты спросили его, готовит ли Генштаб Франции сценарии «на всякий случай», президент Франции ответил утвердительно. «Наша обязанность — подготовиться ко всем сценариям. Было бы ошибкой, ошибкой не делать этого», — отметил Макрон, подчеркнув, что Россия обладает ядерным оружием, но ее ВВП ниже, чем у Франции или Германии.