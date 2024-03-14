Трамп пугает американцев «кровавой баней», если его не выберут

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что США столкнутся с «кровавой баней», если он не одержит победу на выборах главы государства в ноябре.

«Если меня не изберут, случится кровавая баня. И это самое меньшее, что произойдет. Это будет кровавая баня для страны», - сказал он, выступая в субботу перед сторонниками в городе Дейтон (штат Огайо).

«Мы переживаем упадок. Но мы все изменим. Мы снова сделаем США великой страной», - заявил Трамп.

Трамп также выразил уверенность, что одержит победу на предстоящих в ноябре очередных выборах главы государства. «Я уверен, нам удастся это сделать… Мы скажем Байдену: «Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал», - сказал Трамп на митинге перед своими сторонниками.

Он назвал Байдена «угрозой американской демократии». «Наиболее простой способ повернуть вспять все катастрофы Байдена - это вернуть меня в Белый дом. И мы с этим справимся», - подчеркнул экс-президент США.