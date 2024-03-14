В городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ прогремело несколько взрывов и начался пожар, сообщают российские телеграм-каналы.

По данным СМИ, местный завод атаковала группа беспилотников, часть которых долетела до производства, после чего там начался пожар.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ в Славянске-на-Кубани, беспилотники нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Один из работников НПЗ в Краснодарском крае пострадал в результате атаки ВСУ, сообщил глава района. Российское Минобороны об атаке беспилотников в Краснодарском крае пока не сообщало.