В России после атаки беспилотников горит нефтезавод видео
В городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ прогремело несколько взрывов и начался пожар, сообщают российские телеграм-каналы.
По данным СМИ, местный завод атаковала группа беспилотников, часть которых долетела до производства, после чего там начался пожар.
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ в Славянске-на-Кубани, беспилотники нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Один из работников НПЗ в Краснодарском крае пострадал в результате атаки ВСУ, сообщил глава района. Российское Минобороны об атаке беспилотников в Краснодарском крае пока не сообщало.
За последнюю неделю беспилотники атаковали уже по меньшей мере пять российских НПЗ. В субботу утром был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод, а также Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. В среду утром был атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который производит 17,1 млн тонн нефти в год. В течение дня три беспилотника попали также по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области, в результате чего предприятие приостановило работу. Во вторник в результате попадания дрона был также поврежден принадлежащий «ЛУКОЙЛ» НПЗ в городе Кстово под Нижним Новгородом.