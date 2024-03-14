Россияне голосуют в Ереване ВИДЕО
С раннего утра у посольства России в Ереване выстроилась большая очередь из желающих проголосовать.
Голосование на выборах президента РФ проходит в Армении на 5 участках. Ранее состоялось досрочное голосование в Сюникской области. Там проголосовали 844 человека: пограничники и другие граждане России.
По данным российского консульства, в Ереване 4598 россиян, пожелавших голосовать.
March 17, 2024
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