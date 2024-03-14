Минобороны сообщило о массовой атаке беспилотников на регионы России. За ночь было уничтожено 35 БПЛА и одна ракета С-200, а также девять реактивных снарядов RM-70 Vampire и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

«Дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4 БПЛА), Белгородской (3 БПЛА), Калужской (2 БПЛА), Орловской (1 БПЛА), Ростовской (1 БПЛА), Ярославской (4 БПЛА) и Курской (3 БПЛА) областей, Краснодарского края (17 БПЛА)».

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре дрона были уничтожены на подлете к Москве: два — в Домодедове, один — в Раменском и один — в Ступинском городских округах.



В Белгородской области в результате атаки нарушено электроснабжение. В других регионах, по сообщениям властей, пострадавших и разрушений на земле нет.

В то же время сообщается о гибели человека в результате атаки на нефтезавод в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае.

По данным экстренных служб, пожар на территории НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован. Один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ.