Министр обороны Британии отказался ехать в Одессу

Британский министр обороны Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу в рамках своего визита в Украину, который он совершил 7 марта.

Как пишет The Sunday Times, Шаппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу из-за ракетной угрозы со стороны России. Издание отметило, что министр обороны прервал визит после предупреждения британской разведки о том, что россияне узнали о его планах поездки.

Шаппс был с визитом в Киеве 7 марта и объявил о выделении 325 млн фунтов стерлингов на закупку более 10 тыс. дронов для ВСУ.

6 марта во время совместного визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессу оккупанты ударили ракетой по городу. В результате удара погибли пять человек.

Мицотакис рассказал, что во время удара они находились в Одесском морском порту - украинская сторона показывала порт и рассказывала о его значении. Затем представители Греции и Украины услышали звук сирен и взрыва. По словам премьера Греции, они даже не успели укрыться в каком-то защищенном месте.

2 марта Россия нанесла по Одессе удар дронами. Произошло попадание в жилой многоэтажный дом. Тогда погибли 12 человек, среди них 5 детей.